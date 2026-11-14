Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Yên Châu.

Tại cuộc kiểm tra, UBND xã Yên Châu đã báo cáo tiến độ rà soát, nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2026. Đến nay, địa phương đã triển khai xây dựng 23/46 hộ theo danh sách được phê duyệt, trong đó, có 10 nhà đã hoàn thiện phần thô, 13 nhà đang xây dựng. Xã đang tích cực huy động, vận động nhân dân trên địa bàn hỗ trợ ngày công lao động giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, địa phương còn thiếu khoảng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ còn lại. Các đại biểu đã trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, gồm: Rà soát lại nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ kinh phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động, ủng hộ địa phương nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ thực hiện công tác xóa nhà tạm...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu xã Yên Châu hướng dẫn các hộ đang được hỗ trợ xây dựng nhà ở hoàn thành hồ sơ giải ngân; tiếp tục huy động xã hội hóa gắn với tạo sinh kế, đào tạo nghề, cây trồng vật nuôi cho người dân sau khi được hỗ trợ về nhà ở. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với xã Yên Châu và Sở Tài chính rà soát nguồn kinh phí hỗ trợ xã Yên Châu xóa nhà tạm cho các hộ; đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở hoàn thành trước dịp Tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026 của tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại bản Boong Xanh, xã Yên Châu.