Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sốp Cộp, Púng Bánh.

Qua rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau ngày 15/5/2025, xã Sốp Cộp có 24/61 hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ, gồm 17 hộ xây mới và 7 hộ sửa chữa, tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Xã đã tạm ứng 490 triệu đồng từ ngân sách địa phương để chi trả, hiện còn thiếu 740 triệu đồng và kiến nghị tỉnh sớm bổ sung kinh phí thực hiện.

Lãnh đạo xã Sốp Cộp phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Năm 2025, xã Púng Bánh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 64 căn nhà cho hộ nghèo, giải ngân 3,66 tỷ đồng. Năm 2026, qua rà soát có 75 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, nhưng chưa có trường hợp đủ điều kiện theo Quyết định số 55/QĐ-BXD do vướng pháp lý đất đai. Xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực đo đạc địa chính, tạo cơ sở giải quyết thủ tục đất đai và triển khai hỗ trợ nhà ở cho nhân dân.

Lãnh đạo xã Púng Bánh phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương phân bổ kinh phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đôn đốc các xã triển khai, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/11/2026; tham mưu tổng kết năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027. Các xã chủ động huy động nguồn lực, giải ngân kinh phí đúng tiến độ; quan tâm tạo sinh kế, việc làm, rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện và các trường hợp phát sinh để xây dựng kế hoạch năm 2027. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã thực hiện thủ tục đất đai; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng hỗ trợ lực lượng triển khai chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác xóa nhà tạm tại xã Sốp Cộp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác thăm và động viên hộ gia đình bà Lò Thị Tưới, bản Mường Và, xã Sốp Cộp được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Cùng ngày, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa công tác xóa nhà tạm trên địa bàn xã Sốp Cộp.