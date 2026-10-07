Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho Lễ hội Cà phê Sơn La

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho Lễ hội tại Quảng trường Tây Bắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho Lễ hội.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13/10/2026 với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”. Lễ khai mạc chính thức được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc. Đến thời điểm này, các hạng mục phục vụ sự kiện như sân khấu chính, trang trí khánh tiết, điện, viễn thông, công tác vệ sinh môi trường, phương án phân luồng giao thông và công tác tập luyện chương trình nghệ thuật đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, không để người dân vào khu vực đang thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Đối với khu vực hội chợ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban tổ chức sắp xếp gian hàng khoa học, ưu tiên làm nổi bật các sản phẩm cà phê Arabica Sơn La và nông sản đặc trưng vùng miền. Tất cả sản phẩm trưng bày phải bảo đảm rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức không gian trải nghiệm thưởng thức cà phê miễn phí cho du khách.

Lãnh đạo VNPT Sơn La kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo hạ tầng viễn thông - công nghệ thông suốt cho lễ hội.

VNPT Sơn La phối hợp triển khai 6 trạm BTS dã chiến/xe phát sóng lưu động tại khu vực Quảng trường Tây Bắc phục vụ Lễ hội.

Bên cạnh đó, ngành Điện và các đơn vị viễn thông trên địa bàn phân công lực lượng ứng trực, bảo đảm nguồn điện ổn định và hạ tầng thông tin liên lạc thông suốt trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La chỉ đạo công tác chuẩn bị đảm bảo cấp điện an toàn cho Lễ hội.

Với chuỗi hoạt động như: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”, Giải Marathon “Arabica Sơn La”, Hội thảo khoa học về phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái, Hội nghị kết nối giao thương Cà phê Sơn La năm 2026, Hội thi “Nhà nông đua tài”, Coffee Farm Tour cùng các hoạt động văn hóa, thể thao; Concert “Giai điệu Arabica Sơn La”, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật và cà phê, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo. Chuỗi sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến không gian trải nghiệm văn hóa - kinh tế độc đáo, góp phần nâng tầm thương hiệu cà phê Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.