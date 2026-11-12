Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Quản lý Nhà nước Timor-Leste

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện Đại sứ quán Timor-Leste tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Timor-Leste; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh chào mừng Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Ninh Bình; đồng thời chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, mở ra những cơ hội hợp tác mới với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau hợp nhất, Ninh Bình có không gian phát triển rộng, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Bắc.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Timor-Leste, chuyến thăm, làm việc của Đoàn là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác cấp địa phương. Các sở, ngành của tỉnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Timor-Leste trong quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Ông Ono Yuji, Cố vấn trưởng, Văn phòng JICA-MNEC phát biểu tại buổi làm việc.

Ông António Augusto Guterres, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Phân quyền và Chính quyền địa phương, Bộ Quản lý Nhà nước Timor-Leste phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác, ông António Augusto Guterres cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ông cho biết, Timor-Leste mong muốn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và tỉnh Ninh Bình về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, triển khai các cam kết ASEAN. Trong bối cảnh chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới, Timor-Leste cũng mong muốn tăng cường hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc cải cách hành chính của đất nước.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; cải cách hành chính gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cụ thể hóa và triển khai các cam kết thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại địa phương. Hai bên cũng trao đổi về nhu cầu hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị địa phương.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông António Augusto Guterres, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Phân quyền và Chính quyền địa phương, Bộ Quản lý Nhà nước Timor-Leste.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.