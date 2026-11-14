Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Thống Nhất

Dự ngày hội có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Thống Nhất cùng đông đảo Nhân dân trong thôn.

Các đại biểu dự ngày hội

Nhân dân khu dân cư thôn Minh Phát dự ngày hội

Tiết mục văn nghệ do nhân dân thôn Minh Phát, xã Thống Nhất biểu diễn

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Minh Phát phát biểu tại ngày hội

Thôn Minh Phát được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập ba thôn: Nà Noong, Nà Hao và Khuổi Luồng. Thôn có 169 hộ với hơn 750 nhân khẩu thuộc các dân tộc: Sán Chỉ, Tày, Nùng. Năm 2026, Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với trưởng thôn và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Tiêu biểu, 160/169 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,67%; duy trì 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Thôn duy trì hoạt động của chi hội bảo tồn hát Xắng Cọ, múa Tắc Xình (múa cầu mùa) góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của người Sán Chỉ.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân thôn Minh Phát sau sáp nhập. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể kịp thời nắm bắt, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, đồng thời quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, xã và thôn cần rà soát, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tặng quà chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Minh Phát

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà người có uy tín thôn Minh Phát

Dịp này, UBND xã Thống Nhất công bố các quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và khen thưởng tập thể thôn Minh Phát, các gia đình văn hóa tiêu biểu. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín của thôn. Ban Công tác Mặt trận thôn phát động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo UBND xã Thống Nhất trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Minh Phát

Trong phần hội, các đại biểu và Nhân dân tham gia các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, bịt mắt đánh trống, thi giã bánh dày, tham quan các gian hàng và trải nghiệm góc chuyển đổi số.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản

Người dân tham gia trò chơi bịt mắt đánh trống

Người dân dự ngày hội được hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID tại Góc chuyển đổi số thôn Minh Phát