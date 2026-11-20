Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình thị sát hiện trạng các tuyến đường tại xã Thiện Tân

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại buổi thị sát, các tuyến đường được khảo sát, đề xuất cải tạo, nâng cấp gồm: đường xã (ĐX) 48.11 qua khu vực thôn Đồng Tiến; ĐX48.5 từ thôn Đồng Tiến đi Làng Cà; ĐX48.6 từ thôn Đồng Tiến đi thôn Làng Gia, thuộc xã Thiện Tân và ĐX51.13, đoạn từ Quốc lộ 1 đến khu vực mỏ đá Hồng Phong 2, thuộc xã Cai Kinh.

Đây là các tuyến đường vừa phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân, vừa có nhiều phương tiện vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng lưu thông. Hiện nay, một số đoạn đường đã xuống cấp, hư hỏng, mặt đường hẹp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Cùng với đó, hoạt động vận chuyển khoáng sản làm phát sinh bụi, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Trên cơ sở rà soát hiện trạng, UBND các xã đề xuất cải tạo, nâng cấp các tuyến đường với tổng kinh phí dự kiến khoảng 28,5 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tại tuyến đường ĐX48.5 (xã Thiện Tân)

Hiện trạng tuyến đường ĐX48.5 từ thôn Đồng Tiến đi Làng Cà thuộc địa bàn xã Thiện Tân

Hiện trạng tuyến đường ĐX51.13 đoạn từ Quốc lộ 1 đến khu vực mỏ đá Hồng Phong 2 thuộc xã Cai Kinh

Từ kết quả rà soát, Sở Xây dựng đề xuất xem xét sử dụng nguồn tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2025 để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường.

Đại diện Sở Tài chính nêu ý kiến tại buổi thị sát

Đại diện doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản nêu ý kiến tại buổi thị sát

Tại buổi thị sát, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận, làm rõ cơ sở pháp lý về việc sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường; phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn, trong đó có sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Các đại biểu cũng xem xét, đề xuất cấp đường, quy mô và kết cấu mặt đường phù hợp, bảo đảm khả năng chịu tải, đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoáng sản và khai thác lâu dài.

Phát biểu tại buổi thị sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ hoạt động vận chuyển khoáng sản, bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện môi trường.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát cơ sở pháp lý, nghiên cứu phương án huy động, bố trí nguồn vốn và đề xuất quy mô đầu tư phù hợp, làm cơ sở xem xét, triển khai các bước tiếp theo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi thị sát

Về cơ chế, chính sách và nguồn vốn đầu tư, đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát Nghị quyết số 26 ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung nghị quyết phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu phương án sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường.

Cùng đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND hai xã Thiện Tân, Cai Kinh và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn nghiên cứu, đề xuất phương án huy động nguồn lực từ doanh nghiệp tham gia đầu tư, trong đó xác định tỷ lệ đóng góp phù hợp của từng doanh nghiệp bằng tiền hoặc vật liệu xây dựng.

Đối với phương án kỹ thuật, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND hai xã nghiên cứu, đề xuất cấp đường, quy mô và kết cấu mặt đường phù hợp, bảo đảm khả năng chịu tải, đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoáng sản và khai thác lâu dài.

UBND hai xã Thiện Tân và Cai Kinh cần chủ động tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện mở rộng đường; đồng thời nghiên cứu, cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để tham gia đầu tư.

Về tiến độ thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2026. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bố trí cuộc họp chuyên đề để xem xét các phương án, thống nhất lộ trình và các bước triển khai đầu tư tiếp theo.