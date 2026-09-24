Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Tết Trung thu

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu động viên các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc và nuôi dưỡng 128 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân dịp Tết Trung thu, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em như giao lưu văn nghệ, vui chơi, phá cỗ, khám sức khỏe; tiếp nhận nhiều phần quà từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy.

Chương trình thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đồng chí Hà Trung Chiến đã ân cần hỏi thăm, động viên, mong muốn Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành trọn tình thương để chăm sóc, nuôi dưỡng các em thiếu nhi. Đồng thời, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, tự tin hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Hà Trung Chiến cùng các đại biểu tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Sở Y tế và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, chung tay chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển toàn diện.