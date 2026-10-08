Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với các xã khu vực Vân Hồ.

Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại các xã khu vực Vân Hồ tiếp tục duy trì ổn định. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, các địa phương chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng. Hoạt động tài chính, thu ngân sách địa bàn cơ bản đảm bảo kế hoạch tỉnh giao; hoạt động du lịch đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế; công tác thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều dự án quy mô lớn về du lịch, nhà ở, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao… đang hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị khởi công.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vân Hồ phát biểu tại cuộc làm việc.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương còn gặp một số khó khăn, như: Địa bàn rộng, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu và các chương trình dự án cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số lớn, trong khi nguồn lực phân bổ của cấp trên còn hạn chế; một số dự án đầu tư tại xã Vân Hồ, Tô Múa còn chậm tiến độ do vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; việc triển khai một số chính sách hỗ trợ về du lịch còn gặp khó khăn về thủ tục, trình tự hồ sơ, đối tượng thụ hưởng; hạ tầng giao thông tại một số địa bàn bị xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội theo kế hoạch; phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả về nông nghiệp, du lịch; tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho người dân; vận hành ổn định các cơ sở giáo dục sau sáp nhập, mô hình trường nội trú liên cấp, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân; phối hợp với các sở, ngành thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tạo điều kiện để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.