Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng và vận hành các trường nội trú biên giới

Đoàn công tác làm việc tại Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Mường Lèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Mường Lèo.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Lèo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 5/9. Sau hơn 1 tuần vận hành thử nghiệm, nhà trường đã cơ bản đảm bảo các hoạt động dạy và học, chỗ ăn, ở cho học sinh nội trú. Các nội dung, kế hoạch dạy và học cũng được xây dựng cụ thể, đảm bảo cho năm học 2026-2027.

Đoàn công tác làm việc tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Lạn.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Lạn có tổng mức đầu tư trên 270 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Khối nhà lớp học; các phòng học bộ môn; thư viện; nhà ban giám hiệu; khu nội trú học sinh; nhà ở công vụ giáo viên; nhà bếp, nhà ăn học sinh,… Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo sớm bàn giao cho nhà trường để triển khai công tác dạy và học theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra khu vực nấu ăn tại Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sốp Cộp có 30 lớp học, với 1.050 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, ban hành các quy chế làm việc, nội quy học sinh nội trú, quản lý học sinh, quy chế tổ chức ăn ở, sinh hoạt nội trú; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 62 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, xây dựng thời gian biểu thống nhất giữa học tập và sinh hoạt nội trú.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp.

Phát biểu tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết kế, chỉnh trang khuôn viên; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quyết toán công trình. Đối với những khu vực vẫn đang thi công phải có phương án phân cách, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Đồng thời, yêu cầu nhà trường đặc biệt quan tâm bảo đảm vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn bếp ăn, tổ chức tốt đời sống và sinh hoạt nội trú cho học sinh.