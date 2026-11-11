Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra các phòng chức năng tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Công trình Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đang trong tiến độ thi công.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hà Trung Chiến yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Trường Mầm non Quyết Thắng và Trường Mầm non Bế Văn Đàn, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng. Riêng đối với Trường Mầm non Quyết Thắng, cần phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng theo kế hoạch để tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Mầm non Bế Văn Đàn, phường Tô Hiệu.

Công trình Trường Mầm non Bế Vă Đàn, phường Tô Hiệu đang trong giai đoạn thi công.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Mầm non Quyết Thắng, phường Tô Hiệu.

Một hạng mục (nhà kho) tại công trình Trường Mầm non Quyết Thắng chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với phương án mở rộng khuôn viên, bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Chuyên Sơn La, đồng chí yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu thực tế, quy hoạch và phương án đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án. Quá trình thi công cần đặc biệt chú trọng chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra phương án đầu tư, mở rộng khuôn viên Trường THPT Chuyên Sơn La.

Bản đồ phương án đầu tư, mở rộng khuôn viên Trường THPT Chuyên Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khảo sát khuôn viên Trường THPT Chuyên Sơn La.