Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực địa Dự án Chiềng An Aurora

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực triển khai dự án Chiềng An Aurora.

Dự án Chiềng An Aurora do Công ty cổ phần Du lịch Chiềng An Sơn La làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế từ 300.000 đến 400.000 lượt khách/năm. Đến nay, chủ đầu tư đã bố trí 100 tỷ đồng vốn tự có, giải ngân khoảng 12,5 tỷ đồng; hoàn thành khảo sát địa hình, xây dựng phương án thiết kế tổng mặt bằng, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân đạt khoảng 95%; đã hoàn thành kiểm đếm diện tích đất do cộng đồng bản Cá và bản Phiêng Panh quản lý. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường trong quý I/2027; triển khai thi công giai đoạn 1 từ quý II/2027 đến quý III/2028, đồng thời chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2; dự kiến đưa toàn bộ công suất vào khai thác trong quý IV/2030.

Đoàn công tác khảo sát thực địa hang Thẳm Cọng, phường Chiềng An.

Những khối nhũ đá tự nhiên bên trong hang Thẳm Cọng, phường Chiềng An.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe giới thiệu phương án quy hoạch tổng thể dự án Chiềng An Aurora.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát phương án quy hoạch, thiết kế và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với địa hình núi đá, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình. Các sở, ngành liên quan và UBND phường Chiềng An tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, xây dựng và môi trường theo thẩm quyền. Chủ đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12/2026.