Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra 2 dự án khai thác đá vôi

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác xem xét ranh giới đất tại mỏ đá Nà Chiêm, xã Tân Đoàn

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án; được Nhà nước cho thuê 2,26 ha đất và đang hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích còn lại.

Nhà đầu tư đã thực hiện khối lượng đầu tư trị giá hơn 14,6 tỷ đồng, gồm các hạng mục máy móc, thiết bị khai thác, hệ thống điện và công trình phụ trợ. Tuy nhiên, dự án chưa đi vào khai thác do những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai và hạ tầng giao thông kết nối.

Hiện trạng mỏ đá Nà Chiêm, xã Tân Đoàn

Hiện nay, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh công suất khai thác lên 110.000 m³/năm, tăng tổng vốn đầu tư từ hơn 14 tỷ đồng lên gần 25 tỷ đồng. Trên cơ sở quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh, nhà đầu tư dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai các hạng mục còn lại để đưa dự án vào khai thác trong quý II/2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác xem bản đồ ranh giới thực hiện dự án tại mỏ đá Lũng Tém, xã Đồng Đăng

Đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Tém (xã Đồng Đăng) do Hợp tác xã 27-7 Bông Lau làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2013, có diện tích 4,14 ha, công suất khai thác 60.000 m³/năm, tổng vốn đầu tư 15,3 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Để nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh mở rộng diện tích dự án lên 8 ha, thuộc địa bàn hai xã Đồng Đăng và Khánh Khê; nâng công suất khai thác lên 150.000 m³ đá nguyên khối/năm. Theo báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, dự kiến dự án hoàn thành việc đầu tư theo quy mô điều chỉnh và đưa vào hoạt động trong quý I/2027.

Mỏ đá Lũng Tém hiện đang hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

Tại buổi kiểm tra, đại diện các nhà đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện dự án và nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, hạ tầng giao thông. Đồng thời các đơn vị cũng đề xuất điều chỉnh quy mô, công suất khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền cơ sở, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường và các điều kiện liên quan, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra dự án mỏ đá Lũng Tém

Đối với dự án mỏ Nà Chiêm, đồng chí yêu cầu UBND xã Tân Đoàn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông vào mỏ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng phương tiện có tải trọng lớn. Cùng đó, có trách nhiệm quản lý tuyến đường, xây dựng quy chế phối hợp với doanh nghiệp trong công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển vật liệu.

Nhà đầu tư phối hợp với chính quyền xã triển khai thi công tuyến đường, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ đưa dự án vào khai thác khi tuyến đường giao thông hoàn thành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với dự án mỏ Lũng Tém, qua kiểm tra, khu vực đề nghị mở rộng chưa có khai trường và đường giao thông tiếp cận độc lập, không đủ điều kiện để tổ chức thành một dự án khai thác riêng. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị mở rộng diện tích, nâng công suất khai thác theo đúng quy định. Đồng thời chủ động xây dựng phương án khai thác, cung ứng đá làm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần bảo đảm nguồn cung vật liệu và tiến độ thi công.