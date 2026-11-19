Đồng chí Hà Trung Chiến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành đạt được trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường, lớp và xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Đồng chí đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo trong toàn tỉnh, đồng thời đánh giá cao việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hà Trung Chiến đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo.