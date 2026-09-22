Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà Tết Trung thu tại Trường Tiểu học Nhân Lý

Các đại biểu dự chương trình "Đêm hội trăng rằm" tại Trường Tiểu học Nhân Lý

Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Học sinh Trường Tiểu học Nhân Lý tham gia chương trình

Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên Trường Tiểu học Nhân Lý thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn xã. Theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Nhân Lý, cấp Tiểu học của Trường TH&THCS Bắc Thủy được sáp nhập vào Trường Tiểu học Nhân Lý, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Sau sắp xếp, nhà trường có quy mô 22 lớp với 389 học sinh.

Màn múa lân trong chương trình

Các học sinh hào hứng tham gia chương trình

Trong chương trình "Đêm hội trăng rằm", các em học sinh được thưởng thức chương trình văn nghệ với những tiết mục sinh động, hấp dẫn. Các em cũng tham gia các hoạt động giao lưu, phá cỗ, tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu trong chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong thời gian qua.

Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền xã Nhân Lý tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục và các điều kiện cần thiết để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển toàn diện.

Đồng chí cũng đề nghị các bậc cha mẹ học sinh tăng cường phối hợp với nhà trường trong quản lý, chăm sóc, giáo dục con em; đồng thời, đồng chí mong muốn các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện đạo đức, tích cực học tập, phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Đồng chí tin tưởng rằng, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới phương pháp dạy và học, đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới, từng bước trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã Nhân Lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh nhà trường

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác đã tặng quà cho học sinh nhà trường; đồng thời trao 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Những phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.