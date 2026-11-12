Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với xã Tùng Bá về rà soát vị trí việc làm, biên chế

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với xã Tùng Bá.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tùng Bá và các bộ phận chuyên môn đã báo cáo tình hình triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm, phương án biên chế theo yêu cầu. Quá trình thực hiện còn một số khó khăn như thời gian triển khai gấp, thiếu nhân lực; dữ liệu cập nhật lên hệ thống còn xảy ra lỗi; việc thống kê, xây dựng biểu mẫu, xác định thời gian thực hiện nhiệm vụ và khối lượng công việc còn lúng túng.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, hướng dẫn và làm rõ những nội dung còn vướng mắc, tập trung vào phương pháp rà soát, xác định vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Hầu Minh Lợi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các bộ phận chuyên môn của xã chủ động phối hợp, nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ được giao; bám sát yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ phận, khối lượng công việc và những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, góp phần sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.