Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thống Nhất

Các đại biểu tham dự tại ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; nghe báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại khu dân cư năm 2026.

Nhân dân khu dân cư thôn Thống Nhất tham dự ngày hội

Thôn Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn: Hoa Tâm, Thống Nhất và Tồng Càn. Hiện nay, thôn có 283 hộ với 1.274 nhân khẩu, Nhân dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Sau sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung của khu dân cư.

Các đại biểu và Nhân dân tham dự ngày hội

Cùng với phát triển kinh tế, Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp nguồn lực chỉnh trang nhà văn hóa, nâng cấp đường giao thông và thực hiện các công trình phục vụ đời sống.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Năm 2026, thôn có 279/283 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,6%; 4 gia đình tiêu biểu được UBND xã tặng giấy khen. Nhân dân cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; trong năm, thôn không xảy ra vụ việc hòa giải, tranh chấp trên địa bàn.

Đại diện Nhân dân khu dân cư thôn Thống Nhất phát biểu thảo luận tại ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Năm 2027, thôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Thống Nhất đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, sức mạnh của khối đại đoàn kết, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Quan tâm hỗ trợ, vận động người dân phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Cùng với đó, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là tiếng nói, trang phục, phong tục truyền thống; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển, ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Thống Nhất

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín khu dân cư thôn Thống Nhất

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đã tặng quà khu dân cư thôn Thống Nhất, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín tiêu biểu ở thôn.

Lãnh đạo xã Vạn Linh trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Cùng đó, lãnh đạo xã Vạn Linh tặng hoa chúc mừng và trao giấy khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông sản địa phương

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân tham quan gian trưng bày sản phẩm địa phương; tham gia giao lưu văn nghệ, múa sạp và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục văn nghệ của người dân khu dân cư thôn Thống Nhất dàn dựng, biểu diễn

Đại biểu tham gia giao lưu múa sạp cùng Nhân dân tại khu dân cư thôn Thống Nhất