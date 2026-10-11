Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thăm nhà máy chế biến cà phê và mô hình nông nghiệp, du lịch tại Sơn La

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm vườn cà phê mẫu của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Cùng đi có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm nhà máy Phúc Sinh Sơn La.

Thăm nhà máy Phúc Sinh Sơn La thuộc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La tại xã Chiềng Mung, các đại biểu được giới thiệu quy trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và chế biến cà phê; thăm vườn cà phê mẫu; khu trải nghiệm Phúc Sinh Mountain Hill và thưởng thức cà phê Arabica Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trải nghiệm tự tay pha chế cà phê.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tặng quà cho Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần đưa sản phẩm cà phê Arabica Sơn La khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm HTX dịch vụ và du lịch nông nghiệp Bon Bon, phường Mộc Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà HTX dịch vụ và du lịch nông nghiệp Bon Bon, phường Mộc Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm không gian văn hóa và trải nghiệm bản Vặt Hồng, phường Mộc Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm không gian văn hóa và trải nghiệm bản Vặt Hồng, phường Mộc Châu.

Thăm HTX dịch vụ và du lịch nông nghiệp Bon Bon; không gian văn hóa và trải nghiệm bản Vặt Hồng, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao và điểm du lịch độc đáo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thu hút khách du lịch. Đồng thời, đề nghị tỉnh Sơn La và phường Mộc Châu tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, cách làm hiệu quả, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo việc làm bền vững cho người dân...