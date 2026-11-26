Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Kim Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kim Sơn.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo và đại biểu cử tri các xã: Phát Diệm, Kim Sơn, Quang Thiện, Chất Bình, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, tạo cơ sở pháp lý cho giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và thúc đẩy phát triển đất nước; cho ý kiến đối với 5 dự án luật để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Đồng thời, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực: tài chính và khoa học, công nghệ, qua đó làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn tham gia ý kiến đối với 67 dự án luật, 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật trình tại kỳ họp; biểu quyết thông qua 62 dự án luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản đối với 60 lượt hồ sơ.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực tham gia các hội nghị, phiên họp, hội thảo do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức, đóng góp ý kiến vào quá trình thẩm tra, thảo luận các dự án trình tại kỳ họp. Qua đó, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề từ thực tiễn đời sống vào quá trình hoạch định chính sách, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Cử tri xã Kim Sơn nêu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri các xã đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và vai trò, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được quan tâm, giải quyết.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phản ánh những khó khăn, bất cập trong thực tiễn, mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết.

Qua thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri phản ánh, cán bộ, công chức cấp xã phải sử dụng nhiều phần mềm, nền tảng số nhưng các hệ thống chưa được kết nối, liên thông đồng bộ, dẫn đến tình trạng nhập liệu, báo cáo, thống kê nhiều lần, nội dung trùng lặp, làm gia tăng khối lượng và áp lực công việc. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, tích hợp, đồng bộ các hệ thống phần mềm theo nguyên tắc “một lần cập nhật, nhiều lần khai thác, sử dụng”, góp phần giảm thủ tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ hoặc có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, bảo đảm tương quan hợp lý về chế độ đãi ngộ, tạo động lực để đội ngũ viên chức yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở.

Cử tri kiến nghị Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 03/2023/TT-BYT, trong đó tập trung vào 2 nội dung chính: tăng định mức nhân lực sát với thực tế sau sáp nhập; có cơ chế luân chuyển bác sĩ về Trạm Y tế xã để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ hiện nay.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng mức xử phạt đủ sức răn đe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và công khai các cơ sở vi phạm.

Đồng chí Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp ý kiến cử tri.

Đồng chí Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giải đáp ý kiến cử tri.

Đồng chí Ngô Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế giải đáp ý kiến cử tri.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng trong kỳ họp tới.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Ninh Bình. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 11,43%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; quy mô nền kinh tế đạt trên 405 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 80.000 tỷ đồng. Đây là những con số phản ánh rõ nét quy mô, tốc độ và sức bật của nền kinh tế, tạo nền tảng quan trọng để Ninh Bình tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Đồng thời là điều kiện thuận lợi để tỉnh tiếp cận, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù do Quốc hội ban hành.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 59 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển.

Từ tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời triển khai, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách khi Nghị quyết có hiệu lực, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, qua đó phát huy giá trị di sản, lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí đã trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Từ khi được trình Quốc hội đến khi chính thức được thông qua ngày 21/11, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã trải qua quá trình lắng nghe, tiếp thu, giải trình với tinh thần trách nhiệm và cầu thị cao. Quan điểm xuyên suốt là mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh nhưng không đánh đổi sự an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến; phát huy giá trị nhân văn của việc hiến tặng trên nền tảng một hành lang pháp lý chặt chẽ, công bằng và minh bạch.

Liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề cấp thiết, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, chất lượng dân số, niềm tin của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Nhằm bảo đảm các quy định của Luật An toàn thực phẩm được nghiên cứu toàn diện, chặt chẽ, Quốc hội quyết định bố trí thời gian thảo luận, cho ý kiến tại 2 kỳ họp tới, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tiếp thu, giải đáp ý kiến cử tri.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quốc hội ban hành luật không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật mà quan trọng hơn là bảo đảm các quy định được thực thi hiệu quả trong đời sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.