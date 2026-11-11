Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Sơn La dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La thăm hỏi nhân dân bản Tà Số.

Về phía tỉnh Sơn La, dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo phường Mộc Châu; các gia đình tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng và đông đảo nhân dân bản Tà Số.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Sơn La dự ngày hội.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Sơn La dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của bản Tà Số.

Nhân dân bản Tà Số dự ngày hội.

Bản Tà Số, phường Mộc Châu, được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Tà Số 1 và Tà Số 2, hiện có 331 hộ, 1.994 nhân khẩu và 32 đảng viên. Sau sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm; có 170 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, 120 hộ khá, giàu và không còn hộ nghèo. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc Mông, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Hoạt động du lịch cộng đồng phát triển với 10 hộ kinh doanh và 1 hợp tác xã, tạo việc làm cho 170 lao động. Hơn 6 năm qua, bản đón khoảng 600.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, doanh thu du lịch ước đạt 12 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả bản Tà Số đạt được; đề nghị nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; khai thác tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc Mông để phát triển du lịch cộng đồng, nghề thủ công và sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ...

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho bản Tà Số.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương gần dân, trọng dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương tặng quà bản Tà Số và 20 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu; lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà 6 người có uy tín của phường Mộc Châu; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho Ban công tác Mặt trận bản Tà Số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các gia đình tiêu biểu.

Đoàn công tác của Trung ương tặng quà cho các gia đình tiêu biểu bản Tà Số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho bản Tà Số.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận bản Tà Số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người uy tín phường Mộc Châu.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số, phường Mộc Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trải nghiệm trò chơi đồng bào dân tộc Mông bản Tà Số.

Ngay sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân bản Tà Số đã tham gia phần hội với nhiều trò chơi dân gian, trải nghiệm các hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, như: Giã bánh giày, múa khèn, đánh tu lu, ném pao…, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La, phường Mộc Châu chụp ảnh lưu niệm với nhân dân bản Tà Số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La, phường Mộc Châu trải nghiệm ẩm thực đồng bào dân tộc Mông bản Tà Số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La trải nghiệm nét sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc Mông bản Tà Số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La trải nghiệm các trò chơi dân tộc Mông tại ngày hội.