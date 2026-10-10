Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

Dự dâng hương cùng Đoàn, tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên Đoàn công tác và đại biểu tỉnh Sơn La đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Sơn La và đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.