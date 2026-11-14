Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Manh

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại ngày hội

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tham dự ngày hội tại thôn Bản Manh

Các đại biểu tham dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Thôn Bản Manh hiện có 103 hộ với hơn 410 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng, Tày. Trong năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và tham gia các phong trào thi đua. Người dân tập trung phát triển kinh tế rừng, trồng mắc ca, cây sở, khai thác nhựa thông và chăn nuôi.

Người dân thôn Bản Manh phát biểu tham luận về phát triển kinh tế tại ngày hội

Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 36 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo, cận nghèo còn 5 hộ, chiếm 4,9%. Toàn bộ đường thôn được bê tông hóa, có điện chiếu sáng; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Năm 2026, thôn có 101/103 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98%; tiếp tục giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Nhân dân thôn Bản Manh tham dự ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Bản Manh, xã Thụy Hùng đã đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, tương trợ trong phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau khi gặp thiên tai, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Thụy Hùng và cán bộ, Nhân dân thôn Bản Manh tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên, giảm nghèo bền vững.

Cùng đó, quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ cho Nhân dân thôn Bản Manh

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của thôn

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quà chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Bản Manh, trao tặng 5 suất quà của Thường trực HĐND tỉnh cho các hộ nghèo, cận nghèo trong thôn. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và khu dân cư cũng trao tặng nhiều phần quà cho người có uy tín, cán bộ cơ sở và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho người có uy tín của thôn

Lãnh đạo xã Thụy Hùng tặng quà cho Nhân dân thôn Bản Manh

Tại ngày hội, UBND xã Thụy Hùng phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, nhằm khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn.

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.

Người dân tham phần thi tách hạt ngô tại ngày hội