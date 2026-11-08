Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc xã Chiềng Mai

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc bản Có Tình, xã Chiềng Mai.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Hiện nay, bản Có Tình có 164 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động. Cả bản có 84 hộ khá, giàu; 100% hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 80% hộ phân loại rác tại nguồn; trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Đông đảo nhân dân tham dự Ngày hội.

Đông đảo nhân dân tham dự Ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Có Tình đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2026 và phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban Quản lý bản, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và xây dựng đời sống văn hóa.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng nhân dân bản Có Tình.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho bản Có Tình.

Lãnh đạo xã Chiềng Mai tặng quà bản Có Tình.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Các đội tham gia trò chơi múc nước bằng thìa.

Nhân dân tham gia trò chơi bịt mắt đánh trống.

Đại biểu tham gia trò chơi bịt mắt đánh trống.

Các đội tham gia thi nhảy bao bố.

Đại biểu và nhân dân giao lưu nhảy sạp.