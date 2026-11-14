Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Khuất Xá

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); xem phóng sự với chủ đề “Khuất Xá - một điểm đến”; đánh giá kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thôn Liên Hợp năm 2026.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Thôn Liên Hợp, xã Khuất Xá hiện có 235 hộ, 1.015 nhân khẩu.

Thời gian qua, bà con Nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Nổi bật là phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì hiệu quả. Năm 2026, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn đạt 92%, trong đó có 5 gia đình văn hoá tiêu biểu.

Người dân tham dự ngày hội

Các hộ gia đình thường xuyên tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh trật tự; duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Tại ngày hội, bà con Nhân dân đã thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được trong năm 2026; đề ra những giải pháp tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết trong năm 2027.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Liên Hợp đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với người dân tại ngày hội

Đồng chí mong muốn thôn giữ vững khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò tự quản. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn phải gần dân, lắng nghe dân, công khai những việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân; giải quyết kịp thời mâu thuẫn ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, người có uy tín và các gia đình tiêu biểu.

Đồng thời, lấy nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững làm nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng thôn văn hóa đi vào chất lượng; quan tâm chăm lo chu đáo cho người có công, người cao tuổi, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Khuất Xá rà soát các kiến nghị của thôn, xác định rõ việc thuộc thẩm quyền để giải quyết, việc vượt thẩm quyền đề xuất cấp trên và thông tin công khai kết quả cho Nhân dân; tập trung hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi sản xuất phù hợp điều kiện địa phương. Cùng đó, vận hành chính quyền địa phương hai cấp phải thực sự gần dân, thuận tiện cho dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho người dân tại ngày hội

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với xã tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và sản xuất; hướng dẫn tiếp cận chính sách giảm nghèo, tín dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

MTTQ và các đoàn thể cần hướng mạnh về cơ sở, giám sát việc thực hiện chính sách, đồng hành với từng hoàn cảnh cụ thể, với tinh thần đến với Nhân dân và giải quyết được những điều Nhân dân đang cần.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho các em học sinh tại ngày hội

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng khu dân cư thôn Liên Hợp tại ngày hội

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng khu dân cư, tặng quà các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn xã Khuất Xá.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tặng quà người có uy tín tại ngày hội

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng các khu dân cư và gia đình tiêu biểu năm 2026.

Lãnh đạo UBND xã Khuất Xá trao tặng giấy khen cho các khu dân cư tiêu biểu

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm địa phương

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm địa phương

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với người dân tại ngày hội

Người dân tham gia chơi lảy cỏ tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân đã tham gia các hoạt động phần hội gồm: giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi, trong không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.