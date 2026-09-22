Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc

Các đại biểu dự buổi tiếp xã giao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc trao đổi các nội dung tại buổi tiếp xã giao

Tham dự buổi tiếp xã giao có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND tối cao Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xã giao

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn bày tỏ sự vui mừng khi được đón ông Hầu Á Huy cùng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn và các địa phương của Trung Quốc đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, cửa khẩu, giao thông, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Việc hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, kiểm sát hai nước, nhất là tại các địa phương biên giới có ý nghĩa ngày càng thiết thực; góp phần phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển.

Đồng chí mong muốn: Thời gian tới, đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc tiếp tục ủng hộ, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực giữa Lạng Sơn, Quảng Tây và các địa phương khác của Trung Quốc; phối hợp bảo đảm biên giới hòa bình, ổn định, an toàn, tạo thuận lợi cho thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và giao lưu Nhân dân; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để Viện KSND tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Ông Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban kiểm sát Viện KSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc, trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc phát biểu tại buổi tiếp xã giao

Phát biểu tại buổi xã giao, ông Hầu Á Huy, trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Viện KSND tối cao Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, Viện KSND tỉnh Lạng Sơn trong công tác đón tiếp, tổ chức hội nghị Viện KSND các tỉnh biên giới Việt - Trung lần thứ IV.

Trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc nhấn mạnh một số kết quả trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, ngành KSND hai nước thời gian qua. Đồng thời khẳng định Viện KSND tối cao Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng ngành KSND Việt Nam đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, trao đổi học hỏi kinh nghiệm; thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, vun đắp tình hữu nghị truyền thống; phục vụ hợp tác tư pháp, giữ gìn an ninh ổn định vùng biên, và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà lưu niệm cho trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc

Trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc trao quà lưu niệm cho đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy

Các đại biểu dự buổi tiếp xã giao chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc trân trọng mời đồng chí Vũ Hoàng Anh và các đại biểu dự buổi tiếp xã giao đến thăm và làm việc với Viện KSND tối cao Trung Quốc, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong thời gian tới.