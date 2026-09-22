Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Sùng A Hồ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mù Cả

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Mù Cả báo cáo khái quát về đời sống, xã hội trên địa bàn; tình hình tổ chức Đảng, đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xã Mù Cả hiện có 16 chi bộ trực thuộc với 370 đảng viên. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thành lập Chi bộ bản Lù Khò và thành lập Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cả trên cơ sở sắp xếp các tổ chức đảng trong trường học.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm. Đảng bộ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 13 quần chúng và kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 90,9% kế hoạch năm.

Đồng chí Lường Văn Nghen - Bí thư Đảng ủy xã Mù Cả phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác quốc phòng, an ninh được duy trì; lực lượng quân sự, công an và biên phòng thường xuyên phối hợp nắm tình hình địa bàn, quản lý dân cư, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiến nghị tỉnh quan tâm mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại xã Bum Tở, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên vừa học tập, vừa thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn; tháo gỡ khó khăn trong công tác cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm do còn thiếu số lượng. Đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, chỉnh trang trụ sở, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, góp ý nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phù hợp với đặc điểm địa bàn vùng cao, biên giới của xã Mù Cả.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Mù Cả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ, nhất là lực lượng trẻ và người dân tộc thiểu số; hoàn thiện chuẩn dữ liệu Hệ thống sổ tay đảng viên; quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm những nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.