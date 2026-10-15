Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện khối lượng lớn nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp và phát sinh đột xuất.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác kiểm tra, đến nay, chương trình kiểm tra của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy cơ bản đã đảm bảo kế hoạch, bám sát thực tiễn. Qua đây kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng đó, công tác giám sát thường xuyên có nhiều chuyển biến, tập trung hơn vào những vấn đề lớn, lĩnh vực nhạy cảm và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng; việc tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tiếp 84 lượt công dân, tiếp nhận 118 đơn. Việc xử lý đơn thư được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; những đơn đủ điều kiện được xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nội dung thảo luận tập trung vào tiến độ, chất lượng thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên và phát hiện sớm vi phạm; thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức, cá nhân trong các vụ việc, vụ án nghiêm trọng; giám sát công trình, dự án tồn đọng, kéo dài; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư…

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những kết quả của UBKT Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị UBKT Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, lựa chọn đúng trọng tâm nhiệm vụ cho năm 2027. Trong đó, rà soát từng nhiệm vụ trong chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.

Đối với Đề án đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giai đoạn 2026 - 2030, sau khi được BTV Tỉnh ủy xem xét thông qua, đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng đó, chương trình năm 2027 phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, địa bàn có vấn đề nổi lên và trách nhiệm người đứng đầu, không bỏ trống những lĩnh vực cần kiểm tra, giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh: UBKT Tỉnh ủy tiếp tục đưa giám sát thường xuyên thành công cụ phát hiện sớm và phòng ngừa thực chất. Trọng tâm là giám sát việc thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thực thi công vụ. Đồng thời cán bộ được phân công theo dõi địa bàn phải chủ động nắm bắt địa bàn, bám nắm cơ sở, kiểm chứng thông tin và đề xuất xử lý; tập trung kiểm tra những lĩnh vực có nguy cơ cao, gắn với bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển; chỉ rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kiến nghị xử lý.

Đồng chí yêu cầu: Mỗi cuộc kiểm tra phải làm rõ bản chất vụ việc, hành vi, hậu quả và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; xem xét đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Kết luận phải có căn cứ, khách quan, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Cùng đó kiên quyết xử lý vi phạm; rà soát các kết luận, kiến nghị chưa hoàn thành, lập danh mục theo dõi rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn.

Cùng đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục củng cố năng lực kiểm tra ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường hướng dẫn trực tiếp cho xã, phường, nhất là về thẩm quyền, quy trình, nhận diện dấu hiệu vi phạm và xử lý tình huống; rà soát, kiện toàn đội ngũ gắn với vị trí việc làm; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu để nắm tình hình, kiểm soát tiến độ, theo dõi thực hiện kết luận bảo đảm an toàn, bảo mật và hiệu quả sử dụng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng UBKT Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026)

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng UBKT Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026).