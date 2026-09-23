Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Dương

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Dương.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Xuân Dương trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Xuân Dương đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định; diện tích gieo trồng đạt 860 ha, trồng rừng đạt 384 ha, sản lượng nhựa thông đạt 2.510 tấn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; các chỉ tiêu về số hóa hồ sơ, xử lý hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều đạt, vượt kế hoạch. Công tác ứng phó bão số 4 chủ động, kịp thời, không để thiệt hại về người. Công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung làm rõ một số nội dung như: công tác xây dựng các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương; công tác thực hiện, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoạt động kêu gọi xã hội hoá trùng tu, tôn tạo di tích; cơ sở vật chất tại các trường học…

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Dương trong triển khai các nhiệm vụ thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2026. Đảng ủy xã cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lấy kết quả làm thước đo thực tế. Đồng thời, rà soát từng chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt; xác định rõ mức phấn đấu, giải pháp, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Trọng tâm là nâng thu nhập, giảm nghèo, phát triển sản xuất, thành lập doanh nghiệp, nâng lượng khách du lịch, sản lượng lương thực.

Đồng chí nhấn mạnh, xã cần chú trọng thiết kế và đặt hàng các sản phẩm thủ công truyền thống của người Dao với họa tiết tinh gọn, hợp lý, qua đó tạo ra các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hoá với thương hiệu riêng. Cùng đó, cần gắn kết việc phát triển các di tích lịch sử và cảnh quan văn hóa gắn với phát triển du lịch để hình thành các sản phẩm phù hợp với lợi thế địa phương.

Đồng chí đề nghị, cấp uỷ, chính quyền xã cần tạo chuyển biến rõ hơn trong phát triển kinh tế, nhất là nông, lâm nghiệp; chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Địa phương cần phát huy lợi thế phát triển du lịch, kinh tế rừng, giao thông, gỗ nguyên liệu, chè hoa vàng, cây dược liệu hàng hóa để nâng cao sản lượng, giá trị gia tăng trên diện tích đất và thu nhập cho người dân.

Xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của 7 hợp tác xã để lựa chọn ra các đơn vị đủ năng lực làm hạt nhân liên kết, hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp nhằm hoàn thành chỉ tiêu của xã, phấn đấu trong tháng 10 có thêm doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các hợp tác xã và tổ hợp tác phải phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư, xây dựng nhãn hiệu và kết nối thị trường, đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số, giúp người dân có đầu ra ổn định, hạn chế phụ thuộc vào thương lái.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương và thôn Pò Chang cần xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, thôn Pò Chang cần tập trung nhân rộng mô hình trồng táo Đài Loan theo tiêu chuẩn VietGAP (cho thu nhập 200 - 300 triệu đồng/hộ/năm), phát triển sản phẩm đặc trưng “Vịt Xuân Dương” và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác 800 ha rừng theo hướng trồng rừng gỗ lớn, phát triển bền vững.

Cấp uỷ, chính quyền xã cần đẩy nhanh quy trình giải ngân vốn đầu tư công trên 70% theo kế hoạch; từ nay đến cuối năm tập trung hoàn thành các thủ tục, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, xã tiếp tục rà soát từng nội dung, nguồn vốn, tiêu chí còn thấp.

Đối với xây dựng nông thôn mới, xã cần phải rà soát cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu còn thấp, lựa chọn nội dung có khả năng tạo chuyển biến trong năm; đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực, từng bước giải quyết 34,1 km đường chưa được cứng hóa. Tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; ưu tiên khắc phục giao thông, công trình thiết yếu, hỗ trợ Nhân dân khôi phục sản xuất và ổn định đời sống; chủ động phương án di dời, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân; không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.

Xã cần quan tâm hơn nữa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là giảm nghèo, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn, bất cập.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ. Thực hiện nghiêm phương châm “ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ; kịp thời chấn chỉnh những nơi còn lúng túng, thiếu chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Cùng đó, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát và nắm chắc địa bàn; phát huy vai trò người có uy tín, tổ tự quản, tổ hòa giải và các mô hình “Dân vận khéo”; vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát mô hình trồng táo và tình hình hoạt động sau sáp nhập tại thôn Pò Chang; thăm mô hình sản xuất nhựa thông tại Công ty Cổ phần Nhựa thông Lạng Sơn, tại thôn Nà Pá.

Đoàn công tác khảo sát mô hình trồng táo thôn Pò Chang

Đoàn công tác khảo sát thăm mô hình sản xuất nhựa thông tại Công ty Cổ phần Nhựa thông Lạng Sơn, thôn Nà Pá

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại thôn Pò Chang