Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã Lợi Bác và Khuất Xá

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo đảng ủy, UBND xã Lợi Bác và Khuất Xá.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Lợi Bác báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Khuất Xá báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Lợi Bác và Khuất Xá đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, báo cáo rõ tình hình tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, các xã đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn và tinh giản cán bộ không chuyên trách dôi dư theo đúng quy định, bảo đảm ổn định tình hình tư tưởng. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định; thu ngân sách trên địa bàn của cả hai xã đều vượt dự toán được giao; các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2026 được các xã quan tâm thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai tích cực; công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế được duy trì ổn định; kịp thời chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ Nhân dân ổn định cuộc sống.

Xã Khuất Xá có 14/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, xã Lợi Bác có 15/24 chỉ tiêu đạt và vượt, tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương trên địa bàn xã Lợi Bác còn chậm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung làm rõ một số nội dung như: công tác khắc phục các khu vực ngập úng, có nguy cơ sạt lở; chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; công tác giải phóng mặt bằng, phân bổ nguồn vốn đầu tư công; việc bố trí tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan…

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của các xã; đồng thời ghi nhận những kết quả các xã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Đảng uỷ 2 xã cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Rà soát toàn bộ chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ đã đạt để nâng chất lượng, có khả năng đạt để tăng tốc và khó đạt để có phương án bù đắp; tạo đột phá phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế riêng của từng xã; trong đó chú trọng phát triển kinh tế, nhất là nông, lâm nghiệp, đặc biệt là những mô hình mới trong trồng trọt, chăn nuôi gắn với những sản phẩm chủ lực, giống cây trồng có lợi thế, có giá trị gia tăng và phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng sinh kế phù hợp cho người dân.

Đồng chí lưu ý, Ban Thường vụ Đảng uỷ 2 xã tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự gần dân, sát việc, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn.

Đối với xã Lợi Bác cần tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương - đây là một trong 12 dự án trọng điểm của tỉnh. Do đó, đề nghị xã chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Công ty Than Na Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã phê duyệt và chịu trách nhiệm trước tỉnh về tiến độ thời gian thực hiện.

Đối với xã Khuất Xá, đồng chí đề nghị Đảng uỷ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát huy lợi thế địa bàn biên giới, tăng cường ngoại giao Nhân dân; gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với đó, địa phương cần xác định du lịch cộng đồng là hướng phát triển có tính đặc trưng của xã gắn bảo tồn giá trị văn hoá với phát triển du lịch, cảnh quan; từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng có bản sắc riêng, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ 2 xã Lợi Bác và Khuất Xá tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng; nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn.

Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực bãi đổ thải giai đoạn II thuộc Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương của Công ty Than Na Dương trên địa bàn xã Lợi Bác.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát khu vực bãi đổ thải giai đoạn II thuộc Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương của Công ty Than Na Dương trên địa bàn xã Lợi Bác

Đoàn công tác tiến hành khảo sát khu vực bãi đổ thải giai đoạn II thuộc Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương của Công ty Than Na Dương trên địa bàn xã Lợi Bác