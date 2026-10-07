Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt nội dung buổi làm việc

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm tại buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong kỳ, Ban Nội Chính Tỉnh ủy được Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC giao 64 nhiệm vụ; đã hoàn thành đúng hạn 59 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ đang thực hiện.

Đối với chương trình công tác năm 2026, trong tổng số 50 nhiệm vụ, Ban đã hoàn thành 36 nhiệm vụ, 12 nhiệm vụ đang triển khai hoặc thực hiện thường xuyên...

Công tác tham mưu thực hiện Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện nghiêm túc. Ban chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh; theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm, được dư luận quan tâm. Trong kỳ, ban tiếp nhận, xử lý 490/490 đơn thư, đạt 100%; các cơ quan hành chính của tỉnh tiếp nhận 6.353 đơn, trong đó xử lý 3.154/4.171 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 75%.

Công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được chú trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Phòng Theo dõi công tác nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc. Nội dung thảo luận liên quan đến các vấn đề về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác tham mưu rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; công tác nắm tình hình cơ sở, dự báo và thu thập thông tin phục vụ tham mưu; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy cho buổi làm việc và những kết quả Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực dự báo; chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch về PCTNLPTC, kịp thời triển khai các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh. Cùng đó, đổi mới cách nắm tình hình theo địa bàn, lĩnh vực, kết hợp thông tin với kiểm tra thực tế; chuyển mạnh từ tổng hợp tình hình sang phân tích, dự báo, đề xuất và từ đôn đốc bằng văn bản sang theo dõi thực chất kết quả thực hiện.

Đồng chí yêu cầu: Ban phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, công trình sử dụng kém hiệu quả, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để tham mưu xử lý theo thẩm quyền, trọng tâm là trong các lĩnh vực hạ tầng, cửa khẩu, logistics, khu, cụm công nghiệp, đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng số. Với từng vụ việc, dự án, cần làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý; phân biệt vướng mắc về cơ chế, năng lực thực hiện với biểu hiện né tránh, thiếu trách nhiệm, vi phạm. Xử lý sai phạm phải gắn với khắc phục hậu quả, đưa nguồn lực vào sử dụng hiệu quả, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo quy định.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tăng cường phòng ngừa, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cần gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; theo dõi đến cùng việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

Đối với công tác theo dõi vụ án, vụ việc và cải cách tư pháp, đồng chí yêu cầu bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền; nắm chắc tiến độ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là ở các khâu giám định, định giá, xác minh, cung cấp tài liệu và thu hồi tài sản. Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí nhấn mạnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy cần đặc biệt quan tâm tham mưu tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ phát sinh điểm nóng; tập trung theo dõi, rà soát các vụ việc kéo dài, nhất là liên quan đất đai, bồi thường, tái định cư, chính sách và chuyển giao nhiệm vụ sau sắp xếp; xác định rõ cơ quan giải quyết, căn cứ pháp lý, nội dung vướng mắc và hướng xử lý, theo dõi đến kết quả cuối cùng. Song song với đó, tham mưu chỉ đạo tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải thích thấu đáo và kịp thời tham mưu kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu khi chậm giải quyết, né tránh đối thoại hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Ban tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện, rà soát chương trình công tác năm 2026, xây dựng danh mục nhiệm vụ quý IV, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; hoàn thiện quy chế phối hợp, tăng cường phối hợp trực tiếp đối với những việc khó; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi vụ án, vụ việc, đơn thư và kết luận chỉ đạo, gắn với bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, công tâm, khách quan, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm; qua đó nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả phối hợp, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân và phục vụ phát triển bền vững của tỉnh.