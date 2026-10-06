Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ thôn Khuổi Thút, xã Lộc Bình

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chi bộ

Thôn Khuổi Thút, xã Lộc Bình có 85 hộ dân, với 317 nhân khẩu. Đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Lộc Bình, có 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; diện tích đất sản xuất và đất ở là 392 ha. Hiện chi bộ thôn có 19 đảng viên.

Tại kỳ sinh hoạt này, chi bộ đã thông tin đến đảng viên những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương; đồng thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tháng 9/2026.

Chi bộ cũng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 9 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2026.

Theo đó, trong tháng 9, chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, chủ động triển khai các nhiệm vụ đề ra; quan tâm bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng; định hướng người dân trồng mới 10 ha rừng, vận động bà con làm 138 m đường ngõ và duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt 100%. Cùng đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; trên 90% đảng viên trong thôn tham gia học tập nghị quyết trực tuyến; công tác thu các loại quỹ đạt 100% chỉ tiêu.

Đảng viên Chi bộ thôn Khuổi Thút, xã Lộc Bình phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được và đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ tháng 10. Các đảng viên trong chi bộ cũng đề xuất với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Lộc Bình quan tâm chỉ đạo việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, khắc phục tình trạng xả thải tại công trình thủy lợi của doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp cho bà con…

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới chi bộ kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm.

Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của chi ủy và các đảng viên Chi bộ thôn Khuổi Thút; buổi sinh hoạt đã bám sát và thực hiện đúng quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã Lộc Bình tiếp tục sâu sát với thôn, hướng dẫn công việc, giải quyết kiến nghị và hỗ trợ sản xuất. Trong đó quan tâm đề xuất Sở Xây dựng nghiên cứu nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên thôn; hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách phát triển nông thôn của HĐND tỉnh; chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trong phát triển nông nghiệp.

Đối với Chi bộ thôn Khuổi Thút, đồng chí đề nghị cần chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh; mỗi kỳ sinh hoạt cần chọn vấn đề thiết thực của thôn để bàn kỹ, quyết rõ, phân công người phụ trách và kiểm điểm kết quả cụ thể; đảng viên khi tham gia sinh hoạt tích cực phát biểu ý kiến, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên cần gương mẫu từ gia đình, trong lao động sản xuất và chấp hành pháp luật; làm tốt việc phụ trách hộ dân và tích cực bồi dưỡng, phát triển nguồn đảng viên mới từ quần chúng ưu tú.

Chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, giúp bà con trong thôn có thu nhập bền vững, thôn có lợi thế đất rừng, do vậy cần chú trọng công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy rừng; đồng thời, nghiên cứu kỹ đầu ra của một số mô hình phát triển cây nông nghiệp trên địa bàn để củng cố liên kết, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Chi bộ thôn Khuổi Thút, xã Lộc Bình

Đồng chí lưu ý, Chi bộ thôn cần tiếp tục phát huy sức dân, xây dựng thôn đoàn kết, an toàn, chăm lo tốt việc chung. Việc làm đường, chỉnh trang thôn, đóng góp của dân phải được bàn bạc dân chủ, phù hợp khả năng và công khai thu, chi. Cùng với hạ tầng, cần tiếp tục giữ vệ sinh môi trường, chăm lo gia đình chính sách, người yếu thế, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Trong thời gian tới, chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm chi bộ.