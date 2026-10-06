Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Thị Hậu làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 9 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm; hệ thống trung tâm chính trị các cấp được kiện toàn, hoạt động nền nếp. Tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn cơ bản ổn định; cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được quan tâm thực hiện tốt. Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 9 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tổng số gần 5.000 điểm cầu, trên 200.000 lượt đại biểu tham dự.

Lãnh đạo Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản phát biểu tại buổi làm việc

Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí - xuất bản, nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền miệng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại được triển khai chủ động. Toàn tỉnh tổ chức hơn 10.000 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 350.000 lượt người; đăng tải, chia sẻ hơn 71.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, video clip và nội dung tuyên truyền tích cực trên các nền tảng thông tin, mạng xã hội.

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, chỉ rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới. Nội dung thảo luận tập trung vào đổi mới hình thức quán triệt, học tập nghị quyết; tổng hợp, định hướng dư luận xã hội; biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, phường sau sắp xếp, sáp nhập; hoàn thiện các thủ tục đưa Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Lạng Sơn vào vận hành; nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tham mưu, triển khai toàn diện công tác tuyên giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác; chủ động tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh. Cùng đó, tập trung nâng cao chất lượng định hướng thông tin tuyên truyền; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từ cơ sở, kịp thời định hướng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí nhất trí với một số đề xuất, kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu Ban tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cộng tác viên dư luận xã hội; đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết; hướng dẫn hoàn thiện lịch sử đảng bộ các xã, phường sau sắp xếp, sáp nhập; rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.