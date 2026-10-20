Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang

Tại buổi gặp, đồng chí Vũ Ngọc Lý thông tin khái quát về hoạt động của Tổng Lãnh sự quán và quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với khu vực Bắc Lào. Thời gian qua, hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu và kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước diễn ra sôi nổi. Từ đầu năm đến nay, Tổng Lãnh sự quán đã ghi nhận hơn 40 đoàn công tác của các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị Việt Nam sang Lào trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang.

Trong đó, Sơn La là một trong những địa phương chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào. Các chương trình hợp tác tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp và hỗ trợ cơ sở vật chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương của nước bạn. Đồng chí Vũ Ngọc Lý ghi nhận sự phối hợp của tỉnh Sơn La, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục tăng cường kết nối, trao đổi thông tin với Tổng Lãnh sự quán, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Đồng chí Vũ Ngọc Lý cũng chia sẻ về những khó khăn của các tỉnh Bắc Lào, nhất là trong phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội. Việc triển khai các chương trình hỗ trợ giữa các địa phương còn gặp một số vướng mắc về cơ chế, chính sách. Hiện nay, Tổng Lãnh sự quán đang phối hợp rà soát các công trình, dự án do Việt Nam hỗ trợ trước đây, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Chá A Của trao đổi với đồng chí Vũ Ngọc Lý về quan hệ hợp tác giữa Sơn La và các tỉnh của Lào.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Chá A Của khẳng định tỉnh Sơn La luôn coi trọng việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; đồng thời duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường và phát triển nông nghiệp, trong đó có việc hỗ trợ cây giống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Các đại biểu trao đổi về việc tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác giữa Sơn La và các địa phương của Lào.

Đồng chí Chá A Của cho biết, trước những khó khăn về cơ chế, chính sách, ngân sách, tỉnh Sơn La đang định hướng điều chỉnh phương thức hỗ trợ theo hướng tập trung, thiết thực và hiệu quả hơn.

Đồng chí Chá A Của cùng Đoàn công tác tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang.

Đồng chí Chá A Của đề nghị Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang tiếp tục quan tâm, phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hợp tác địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới, nhất là đồng bào các dân tộc có quan hệ gắn bó hai bên biên giới, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý biên giới, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.