Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Co Mạ, xã Co Mạ

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Co Mạ, xã Co Mạ.

Các đại biểu dự ngày hội.

Bản Co Mạ có 225 hộ với 1.134 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Mông, Thái, Kinh cùng sinh sống. Năm 2026, cấp ủy, Ban quản lý, Ban công tác Mặt trận bản chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Người dân trong bản thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của bản; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên giảm nghèo.

Tiết mục múa truyền thống của đồng bào Mông.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đến nay, trên 70% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; duy trì tốt an ninh trật tự, không có người vi phạm pháp luật.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chá A Của ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Co Mạ đã đạt được. Đồng thời, đề nghị bản tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước ở khu dân cư. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư…

Đồng chí Chá A Của tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bản Co Mạ và tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban công tác Mặt trận bản Co Mạ.

Nhân dịp này, đồng chí Chá A Của đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ và nhân dân bản Co Mạ; tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban công tác Mặt trận bản Co Mạ có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động thi đua yêu nước; đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách và người có uy tín tại bản Co Mạ.

Đồng chí Chá A Của tặng quà các gia đình chính sách ở bản Co Mạ.

Đồng chí Chá A Của tặng quà gia đình chính sách bản Co Mạ.

Đồng chí Chá A Của tặng quà người có uy tín tại bản Co Mạ, xã Co Mạ.