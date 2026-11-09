Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tiêm, Chi bộ thôn An Nghĩa, Đảng bộ xã Tân Minh.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Chi bộ thôn An Nghĩa, Đảng bộ xã Tân Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Tân Minh, Hiển Khánh và Nam Lý.

Đồng chí Phạm Văn Tiêm sinh ngày 18/3/1927, được kết nạp vào Đảng ngày 23/11/1948. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí từng tham gia công tác bình dân học vụ, công tác Mặt trận, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí trong Quân đội: cán bộ đảng vụ, chính trị viên, cán bộ chính sách và tổ chức thuộc Quân khu 3.

Nghỉ hưu năm 1973, đồng chí tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đảm nhiệm các nhiệm vụ tại địa phương. Với những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ chống Pháp hạng Ba và các phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Viết Đấu, Chi bộ thôn Bảo Ngũ, Đảng bộ xã Hiển Khánh.

Lãnh đạo xã Hiển Khánh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Viết Đấu, Chi bộ thôn Bảo Ngũ, Đảng bộ xã Hiển Khánh.

Đồng chí Trần Viết Đấu sinh ngày 10/4/1926, được kết nạp vào Đảng ngày 9/10/1948. Trong những năm kháng chiến, đồng chí tham gia quân đội, trải qua nhiều vị trí công tác, từ chiến sĩ, tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng. Sau đó, đồng chí chuyển sang công tác trong ngành nông nghiệp, từng giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Vật tư Nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp.

Nghỉ hưu năm 1980, đồng chí tiếp tục tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Ghi nhận những cống hiến của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba cùng nhiều phần thưởng khác.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thế Văn, Chi bộ thôn Đại Hoàng, Đảng bộ xã Nam Lý đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Đồng chí Trần Thế Văn sinh ngày 15/5/1927, được kết nạp vào Đảng ngày 4/10/1948. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946, đồng chí từng là du kích, sau đó nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong quân đội. Trở về địa phương, đồng chí tiếp tục công tác tại hợp tác xã, cấp ủy cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy Lý Nhân và từng giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam Lý. Với quá trình cống hiến bền bỉ, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất cùng nhiều huân, huy chương cao quý.

Tại các Lễ trao tặng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên lão thành.

Đặc biệt, đối với đồng chí Trần Thế Văn, do tuổi cao, sức yếu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, đồng chí Đinh Thị Lụa đã trực tiếp đến bệnh viện trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên đồng chí Trần Thế Văn yên tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Chi bộ thôn An Nghĩa, Đảng bộ xã Tân Minh.

Phát biểu tại các Lễ trao tặng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành, khẳng định các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cao quý của người đảng viên cộng sản, luôn là chỗ dựa tinh thần, tấm gương mẫu mực để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng người có công, các đảng viên cao tuổi, thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các đồng chí sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của quê hương.