Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa thăm và động viên gia đình 2 liệt sĩ

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa và Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình Liệt sĩ Nguyễn An Ninh, thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương.

Liệt sĩ Lâm Duy Khánh và Liệt sĩ Nguyễn An Ninh đều sinh năm 2006, nhập ngũ tháng 2/2025, cùng công tác tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Trong quá trình công tác, huấn luyện, các đồng chí luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng đội; thể hiện ý chí quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 12/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh); Kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, 6 chiến sĩ đã hy sinh; trong đó, có 2 chiến sĩ: Lâm Duy Khánh và Nguyễn An Ninh. Sự hy sinh của hai chiến sĩ trẻ là mất mát to lớn đối với gia đình, đơn vị và quê hương.

Ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh của hai quân nhân, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với hai Liệt sĩ Nguyễn An Ninh và Lâm Duy Khánh. Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho hai liệt sĩ. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp của 2 đồng chí. Cùng với đó, Sư đoàn 308 ban hành các quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn, từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với Liệt sĩ Nguyễn An Ninh và từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với Liệt sĩ Lâm Duy Khánh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa và Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình Liệt sĩ Lâm Duy Khánh, thôn Lác Môn, xã Ninh Cường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa và Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình Liệt sĩ Nguyễn An Ninh, thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa đã ân cần thăm hỏi chia sẻ những mất mát, đau thương của thân nhân trước sự hy sinh của hai chiến sĩ trẻ. Đồng thời, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa và Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình Liệt sĩ Lâm Duy Khánh, thôn Lác Môn, xã Ninh Cường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ, tri ân công lao của những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với các gia đình liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Qua đó, góp phần khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ, để những hy sinh vì Tổ quốc luôn được trân trọng, ghi nhớ và tri ân.