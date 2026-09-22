Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa dự chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các em ở Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh.

Dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tài trợ cùng đông đảo các em thiếu nhi thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi động, rộn ràng với màn múa lân, trống hội cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tiết mục văn nghệ của các em ở Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh biểu diễn tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và các em thiếu nhi đã thực hiện nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” gửi gắm thông điệp “Mỗi chiếc lồng đèn - Một ước mơ, Mỗi món quà - Một yêu thương, Mỗi thiếu nhi - Một tương lai tươi sáng”.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí: Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; bà Đặng Thu Hương, Chủ nhiệm CLB khiêu vũ star Ninh Bình trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao 156 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt cùng các phần quà, vật dụng thiết thực; 5 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, trị giá 4,5 triệu đồng/suất, góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và CLB Doanh nhân trẻ trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc chương trình, các đại biểu và thiếu nhi cùng tham gia phá cỗ, giao lưu, chia sẻ niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi như: “Cùng em làm lồng đèn”, “Cùng em làm bánh Trung thu”, “Vui cùng trò chơi dân gian”, “Trải nghiệm sáng tạo khoa học”, thi Rung chuông vàng trang bị kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và các nguy cơ xâm hại trẻ em…

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với thiếu nhi. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo để mọi trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, nâng cao kỹ năng mềm và có những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.