Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa dự chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026
Tối 22/9, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.
Dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tài trợ cùng đông đảo các em thiếu nhi thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Chương trình diễn ra trong không khí sôi động, rộn ràng với màn múa lân, trống hội cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Tại chương trình, các đại biểu và các em thiếu nhi đã thực hiện nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” gửi gắm thông điệp “Mỗi chiếc lồng đèn - Một ước mơ, Mỗi món quà - Một yêu thương, Mỗi thiếu nhi - Một tương lai tươi sáng”.
Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao 156 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt cùng các phần quà, vật dụng thiết thực; 5 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, trị giá 4,5 triệu đồng/suất, góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.
Kết thúc chương trình, các đại biểu và thiếu nhi cùng tham gia phá cỗ, giao lưu, chia sẻ niềm vui trong dịp Tết Trung thu.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi như: “Cùng em làm lồng đèn”, “Cùng em làm bánh Trung thu”, “Vui cùng trò chơi dân gian”, “Trải nghiệm sáng tạo khoa học”, thi Rung chuông vàng trang bị kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và các nguy cơ xâm hại trẻ em…
Chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với thiếu nhi. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo để mọi trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, nâng cao kỹ năng mềm và có những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dong-chi-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-dinh-thi-lua-du--260922211859914.html