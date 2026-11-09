Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Uyển, đảng viên Chi bộ thôn Tây Đại Hữu, Đảng bộ xã Đại Hoàng.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Xuân Nguyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Đức Thuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư; Trịnh Như Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Hoàng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo phường Tây Hoa Lư và xã Đại Hoàng; cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược, Chi bộ thôn Tây Đại Hữu cùng đông đảo đảng viên và đại diện gia đình các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại gia đình đồng chí Lê Văn Uyển, thôn Tây Đại Hữu, xã Đại Hoàng.

Tại các Lễ trao tặng, đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Trần Thị Tèo và đồng chí Lê Văn Uyển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Tèo, Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Tèo và đồng chí Lê Văn Uyển.

Đảng viên Trần Thị Tèo, Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư, sinh năm 1921. Tháng 8/1945, đồng chí Trần Thị Tèo đã xung phong tham gia hoạt động cách mạng. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 14/11/1948, chính thức ngày 14/3/1949.

Từ những năm đầu tham gia cách mạng, đồng chí Trần Thị Tèo đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã, Tiểu đội tự vệ, Ban quản trị Hợp tác xã. Dù ở cương vị, hoàn cảnh công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, hết lòng vì nhiệm vụ chung. Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc mừng đồng chí Lê Văn Uyển, đảng viên Chi bộ thôn Tây Đại Hữu, Đảng bộ xã Đại Hoàng.

Đảng viên Lê Văn Uyển sinh năm 1928, được kết nạp Đảng vào tháng 11/1948. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đồng chí đã tham gia làm giao thông liên lạc Sở Quân giới và đảm nhiệm nhiều vị trí trong Quân đội. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nhiệm vụ; gắn bó với đồng chí, đồng đội và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên cộng sản.

Những đóng góp của đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất. Sau khi nghỉ hưu, trở về quê hương, đồng chí tiếp tục tham gia công tác và các hoạt động tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư.

Phát biểu tại các Lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Trần Thị Tèo và đồng chí Lê Văn Uyển vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm vinh dự của Chi bộ Tổ dân phố Sinh Dược, Đảng bộ phường Tây Hoa Lư; Chi bộ thôn Tây Đại Hữu, Đảng bộ xã Đại Hoàng và của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kính chúc các đồng chí đảng viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí nhấn mạnh: Tám thập kỷ gắn bó với Đảng là một chặng đường đặc biệt, rất đáng trân trọng và tự hào. Đó không chỉ là dấu mốc về thời gian mà trước hết là minh chứng cho lòng trung thành, sự kiên định, niềm tin của các đồng chí vào lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tấm gương của đồng chí Trần Thị Tèo và đồng chí Lê Văn Uyển nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn trân trọng, phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên, nhất là các đồng chí đảng viên cao tuổi. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Lê Văn Uyển, đảng viên Chi bộ thôn Tây Đại Hữu, Đảng bộ xã Đại Hoàng.

Đại diện các gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi trong suốt những năm qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, xứng đáng với truyền thống của gia đình, niềm tin của Đảng, chính quyền và Nhân dân.