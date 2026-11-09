Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Lãm, Chi bộ Tổ dân phố Văn Miếu 1, Đảng bộ phường Trường Thi.

Cùng dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định; Phạm Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Trường Thi, xã Giao Bình; đại diện chi bộ, đảng viên và gia đình các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, chúc mừng đồng chí Nguyễn Lãm, Chi bộ Tổ dân phố Văn Miếu 1, Đảng bộ phường Trường Thi.

Đồng chí Nguyễn Lãm, Chi bộ Tổ dân phố Văn Miếu 1, Đảng bộ phường Trường Thi, sinh tháng 5/1924, quê quán xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám thành công. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ, gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quá trình xây dựng và phát triển của Nhà máy Dệt Nam Định.

Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Trung đội trưởng Đội sửa chữa vũ khí, Ban Cơ khí E64; Tổ trưởng Công đoàn Tổ lắp máy sợi con; Tổ trưởng sản xuất, Đại đội trưởng tự vệ; Tổ trưởng Tổ lắp máy và cơ khí phục hồi chi tiết máy thuộc Nhà máy Dệt Nam Định. Tháng 6/1985, đồng chí nghỉ hưu, sinh sống tại khu tập thể Văn Miếu, tổ dân phố Văn Miếu, phường Trường Thi. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Lãm, Chi bộ Tổ dân phố Văn Miếu 1, Đảng bộ phường Trường Thi.

Đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn sinh ngày 14/11/1930 tại xã Giao Bình, sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí, cương vị quan trọng, như: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giao Thủy; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giao Thủy; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Thủy; Trưởng đoàn cán bộ Hà Nam Ninh đi giúp các tỉnh Minh Hải, Tiền Giang, Gia Lai Kon Tum; Bí thư chuyên trách Chi cục Công nghiệp muối Hà Nam Ninh.

Từ tháng 1/1990, đồng chí nghỉ hưu và sinh sống tại xã Giao Bình. Đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn, Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Giao Bình.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn, Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Giao Bình.

Trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Lãm và đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng đối với quá trình cống hiến, hy sinh và rèn luyện bền bỉ của các đồng chí trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang; là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình các đồng chí, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng còn là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn, Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Giao Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Lãm và đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Sau khi nghỉ hưu, các đồng chí vẫn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh cũng ghi nhận đồng chí Nguyễn Lãm và đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn cùng gia đình đã xây dựng truyền thống gia đình cách mạng tiêu biểu, nuôi dạy các thế hệ con cháu trưởng thành, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chúc đồng chí Nguyễn Lãm và đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn luôn mạnh khoẻ, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo.