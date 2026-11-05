Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã: Cổ Lễ, Ninh Giang, Cát Thành, Trực Ninh, Quang Hưng, Minh Thái, Ninh Cường.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Trực Ninh.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đại biểu cử tri.

Đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Lê Quang Minh, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã Hội HĐND tỉnh thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri, nhân dân các xã phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và chính quyền địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về một số vấn đề liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống điện sinh hoạt, thủy lợi, quy hoạch và phát triển đô thị.

Cử tri xã Cát Thành phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Trong lĩnh vực giao thông, cử tri xã Cát Thành đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm kiểm tra, đầu tư xây dựng tuyến đường gom kết nối với tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển tại khu vực ngã tư giao cắt với đường trục xã, gần chân cầu Lạc Quần. Đây là khu vực thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dù đã được lắp đặt đèn cảnh báo và gờ giảm tốc.

Cử tri xã Trực Ninh phản ánh tình trạng phương tiện có trọng tải lớn lưu thông ngày càng nhiều trên tuyến tỉnh lộ 488B, đoạn qua địa bàn xã Trực Ninh và xã Quang Hưng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường hoặc đầu tư tuyến đường mới nhằm giảm áp lực giao thông. Đồng thời, đề nghị sớm triển khai xây dựng cầu thay thế bến phà Đại - Nội, tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thông giữa xã Trực Ninh với các địa phương thuộc huyện Hải Hậu cũ.

Cử tri xã Ninh Cường kiến nghị quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông còn nhỏ hẹp, xuống cấp cùng với hệ thống thoát nước; đồng thời sớm triển khai dự án giao thông kết nối xã Ninh Cường và xã Minh Thái đã được đưa vào danh mục đầu tư công của tỉnh theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND tỉnh. Cử tri mong muốn dự án sớm được bố trí nguồn vốn, triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong lĩnh vực thủy lợi, cử tri xã Trực Ninh đề nghị tỉnh quan tâm, sớm triển khai kế hoạch nạo vét hệ thống thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước. Là địa bàn vùng thấp, thường xuyên xảy ra ngập úng trong mùa mưa, việc khơi thông dòng chảy có ý nghĩa thiết thực đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Về hạ tầng dân sinh, cử tri xã Minh Thái phản ánh một số khu dân cư trên địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống điện sinh hoạt. Tại khu dân cư số 3 thôn Quần Cát, khu dân cư số 10B thôn Khuân Cường và khu dân cư số 12 thôn Cường Trung, nhiều hộ dân phải tự kéo đường dây điện từ xa để sử dụng. Tình trạng đường dây tạm kéo qua sông, khu vực vườn cây, cùng với khoảng cách đấu nối lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ảnh hưởng đến chất lượng điện năng và sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị quan tâm, sớm đầu tư hệ thống điện, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống Nhân dân.

Đối với lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, cử tri xã Ninh Cường đề nghị tỉnh quan tâm rà soát quy hoạch, đánh giá các tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển xã trở thành phường; xác định định hướng, lộ trình thực hiện và nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và nhu cầu phát triển của địa phương, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt và quy hoạch đô thị.

Trao đổi về kiến nghị liên quan đến tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết tuyến đường đã được đầu tư với hệ thống hạ tầng, các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông tại những vị trí giao cắt. Tuy nhiên, trước những bất cập được cử tri phản ánh, đồng chí đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra các tuyến đường ngang, đường kết nối; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân. Đối với tuyến tỉnh lộ 488B, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm tải trọng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về kiến nghị xây dựng cầu thay thế bến phà Đại - Nội, đồng chí Lê Quốc Chỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh quá trình triển khai dự án. Đối với dự án giao thông kết nối xã Ninh Cường và xã Minh Thái, đồng chí cho biết đã được đưa vào danh mục đầu tư công của tỉnh; đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện.

Đối với kiến nghị về phát triển xã Ninh Cường trở thành phường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương chủ động rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những nội dung đã đạt và chưa đạt để có kế hoạch hoàn thiện. Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, tham mưu đầu tư hạ tầng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết những kiến nghị về thủy lợi, hệ thống điện sinh hoạt và hạ tầng dân sinh; việc đầu tư cần được tính toán, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào những công trình cấp thiết, có khả năng phát huy hiệu quả. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thông tin kết quả đến cử tri.