Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT B Nguyễn Huệ

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể Trường THPT B Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Trường THPT B Nguyễn Huệ thành lập năm 1976, tiền thân là Trường Phổ thông cấp 3 vừa học vừa sản xuất Liên hợp Dệt Nam Định.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT B Nguyễn Huệ trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Từ một ngôi trường ban đầu chỉ có 3 lớp học với gần 100 học sinh, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT B Nguyễn Huệ đã có gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gắn bó, cống hiến và gần 16.000 học sinh trưởng thành từ mái trường.

Nhiều thế hệ học sinh đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, sĩ quan trong lực lượng vũ trang, doanh nhân và những người lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội đại diện cho cựu học sinh nhà trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường ngày càng được nâng lên. Kết quả thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được duy trì ở mức cao, nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT B Nguyễn Huệ đã đạt được trong 50 năm qua.

Để tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc; phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục THPT chất lượng cao, uy tín của tỉnh.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và khát vọng vươn lên của học sinh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; huy động các nguồn lực hợp pháp để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Trường THPT B Nguyễn Huệ phát triển. Trong đó, quan tâm đôn đốc, phối hợp hoàn thiện công trình trường học mới, bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường…

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT B Nguyễn Huệ.