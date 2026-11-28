Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Đền Trần (phường Nam Định).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Trần Minh Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Chủ tịch HĐND phường Nam Định; Hà Lan Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Đảng uỷ các xã Vụ Bản, Yên Đồng và phường Nam Định.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Đền Trần (phường Nam Định).

Ninh Bình là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, lưu giữ nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể gắn với tín ngưỡng, tâm linh của người Việt; là nơi phát tích của Vương triều Trần - một trong những triều đại rực rỡ và thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Phủ Dầy và Phủ Quảng Cung (Phủ Nấp) là trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu, gắn với sự tích giáng sinh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Trần là nơi thờ các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Các lễ hội Phủ Dầy và Đền Trần đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút đông đảo người dân và du khách về chiêm bái, thực hành tín ngưỡng, góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Phủ Tiên Hương (xã Vụ Bản).

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Phủ Quảng Cung (xã Yên Đồng).

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Phủ Vân Cát (xã Vụ Bản).

Tại các di tích, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với Thánh Mẫu Liễu Hạnh, các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần, nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ dâng hương là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; cầu “Quốc thái dân an”, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hoạt động được tổ chức nhân dịp tỉnh Ninh Bình được lựa chọn đăng cai các sự kiện UNESCO, đón tiếp Đoàn Tổng Giám đốc UNESCO thăm Việt Nam và tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các hoạt động dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/12/2026 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và Tổng Giám đốc UNESCO. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và giá trị di sản Ninh Bình ra thế giới, mà còn khẳng định cam kết của địa phương trong việc bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.