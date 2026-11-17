Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hoa Lư.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tham gia Đoàn có đồng chí Vũ Đức Thọ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, giáo viên Trường Đại học Hoa Lư…

TS. Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư báo cáo sơ bộ tình hình Nhà trường.

Được thành lập từ năm 1959, tiền thân là Trường Sư phạm Ninh Bình, trải qua giai đoạn nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm vào năm 1997, đến ngày 9/4/2007, nhà trường chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp thành Trường Đại học Hoa Lư. Tính đến nay, nhà trường đã có bề dày 67 năm truyền thống vẻ vang cùng 19 năm vững bước trên hành trình đào tạo trình độ đại học. Về quy mô và chất lượng nguồn nhân lực hiện nay, Trường Đại học Hoa Lư được giao tổng biên chế 233 cán bộ, giảng viên.

Xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố then chốt, trong suốt thời gian qua, tập thể cán bộ, viên chức nhà trường luôn nêu cao tinh thần tự học và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, nhà trường đã cử 42 giảng viên đi đào tạo nghiên cứu sinh, và đến thời điểm hiện tại đã có 25 giảng viên học vị Tiến sĩ. Trong thời gian sắp tới, số nghiên cứu sinh còn lại cũng sẽ lần lượt hoàn thành việc bảo vệ luận án. Đây là bước tiến vô cùng quan trọng, giúp Trường Đại học Hoa Lư sớm hoàn thiện tiêu chuẩn về tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ - một trong những yêu cầu khắt khe và khó khăn nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của Trường Đại học Hoa Lư cũng ghi nhận những kết quả vô cùng ấn tượng. Với tổng chỉ tiêu 1.210 sinh viên hệ đại học chính quy (tăng 500 chỉ tiêu so với năm trước), mùa tuyển sinh vừa qua, nhà trường đã thu hút 13.537 thí sinh đăng ký với hơn 17.300 nguyện vọng, cao gấp 4 lần so với năm 2025. Đặc biệt, điểm chuẩn trúng tuyển ghi nhận mức tăng ở hầu hết các mã ngành, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 25,88 điểm. Năm học này, nhà trường đã hân hoan chào đón gần 1.200 tân sinh viên khóa D19 chính thức nhập học, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối so với chỉ tiêu đề ra, khẳng định uy tín và sức hút ngày càng lớn của nhà trường.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng Trường Đại học Hoa Lư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Trường Đại học Hoa Lư đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; chúc mừng cán bộ, giáo viên, người lao động Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể hóa Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, cùng với không gian phát triển được mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình xác định nâng cao chất lượng giáo dục và nhân lực là nhiệm vụ then chốt để phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Hoa Lư cần tiếp tục khẳng định vị thế cơ sở giáo dục đại học công lập chủ lực; phát huy truyền thống, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí yêu cầu Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới. Chủ động rà soát, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, thực chất, lấy người học làm trung tâm; phát huy thế mạnh trong đào tạo giáo viên, đồng thời nghiên cứu phát triển các ngành đào tạo phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến…

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập… Tăng cường liên kết, hợp tác, gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Tiếp tục xây dựng Nhà trường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; quan tâm giáo dục toàn diện cho sinh viên…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Hoa Lư phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; từng bước khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của tỉnh.