Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Các đại biểu dự buổi làm việc

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Hiện nay nhà trường có 3 khoa, 2 phòng với 45 cán bộ, viên chức, người lao động.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà trường đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như quy mô đào tạo lý luận chính trị được mở rộng, đến hết tháng 9/2026, nhà trường quản lý và tổ chức 22 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 1.000 học viên. Việc mở lớp được triển khai linh hoạt tại trường và một số địa phương, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc triển khai quy chế về công tác trường chính trị và cập nhật các nghị quyết, chủ trương mới vào giảng dạy, nghiên cứu được thực hiện kịp thời. Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát biểu tại buổi làm việc

Trường đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn mức 1; đồng thời hoàn thành việc xây dựng, lấy ý kiến, chỉnh lý và trình hồ sơ Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 2”…

Các đại biểu dự buổi làm việc

Lãnh đạo phòng chuyên môn của trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp, phương hướng để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Trong đó tập trung vào các nội dung như: công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 1; công tác đào tạo, bồi dưỡng; trình ban hành Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 2”; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng trụ sở mới của nhà trường; thiếu một số biên chế như thủ quỹ, quản lý thư viện, công nghệ thông tin tại trường…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong thời gian qua. Đồng chí nhất trí với một số đề xuất, kiến nghị của nhà trường.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Nhà trường khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 2”; chuẩn bị chu đáo cho lễ công bố quyết định công nhận trường đạt chuẩn mức 1; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và hiệu quả ứng dụng; phát triển đội ngũ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng văn hóa trường Đảng.

Đồng thời, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm cơ sở vật chất và quản lý hiệu quả các nguồn lực sẵn có; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát địa điểm xây dựng trụ sở mới của trường.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, chủ động đổi mới, xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.