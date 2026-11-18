QTO - Chiều 18/11, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tình hình bồi lấp, sạt lở khu vực cửa sông Lý Hòa, xã Đông Trạch. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực địa tình hình bồi lấp, sạt lở khu vực cửa sông Lý Hòa - Ảnh: Đ.A

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu và diễn biến thủy văn bất thường, tại khu vực cửa sông Lý Hòa thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở bờ hữu ngạn với chiều dài 1km. Cùng với đó, cửa sông bị bồi lấp sau mưa lũ khiến dòng chảy bị ách tắc, dẫn đến hoạt động ra, vào của tàu cá gặp rất nhiều khó khăn. Địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khơi thông luồng cửa sông nhằm tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Khu vực cửa sông Lý Hòa thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở bờ hữu ngạn với chiều dài 1km - Ảnh: Đ.A

Khu vực cửa sông Lý Hòa bị bồi lấp khiến cho hoạt động ra, vào của tàu cá gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: Đ.A

Tại buổi kiểm tra thực địa, UBND xã Đông Trạch kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu triển khai các hạng mục công trình “kè chống sạt lở bờ sông Lý Hòa”; bố trí kinh phí để giúp địa phương nạo vét, thông luồng cửa sông khi bị bồi lấp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra thực địa - Ảnh: Đ.A

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết tình trạng bồi lấp khu vực cửa sông Lý Hòa, góp phần đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân. Vì vậy, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đông Trạch mời một số đơn vị tư vấn hỗ trợ xây dựng phương án xử lý bồi lấp cửa sông, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/11/2026. Trong quá trình thực hiện cần tham khảo ý kiến của người dân về sự thay đổi của luồng lạch, mực nước khi thủy triều xuống…