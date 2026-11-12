Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Cáp, xã Hội Hoan

Các đại biểu tham dự ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Xây dựng.

Các đại biểu cùng người dân tham dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026.

Tiết mục hát then, đàn tính tại ngày hội

Thôn Bản Cáp được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn: Bản Cáp và Bình Lập. Thôn hiện có 183 hộ với 778 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với trưởng thôn và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Trên địa bàn thôn có một số hộ phát triển kinh tế tương đối hiệu quả với thu nhập ước đạt từ 100 - 250 triệu đồng/năm.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Bản Cáp báo cáo tình hình khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn

Cùng đó, Nhân dân trong thôn tích cực vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Trong năm, thôn đã tổ chức các đợt vệ sinh, lao động thu hút 183 lượt hộ tham gia, huy động 250 ngày công. Qua bình xét, năm 2026, thôn có 159/183 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 86,8 %.

Năm 2027, thôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã tham luận, đề xuất giải pháp giúp cộng đồng dân cư phát triển vững mạnh, nâng cao chất lượng đời sống và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Bản Cáp đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã, chi bộ thôn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đội ngũ cán bộ xã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển sản xuất, giao thông nông thôn, thủy lợi và tín dụng ưu đãi, từ đó mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Đồng chí cũng đề nghị mỗi gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo nêu cao ý thức tự lực, tự cường, nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất; quan tâm chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, lòng hiếu thảo, nếp sống văn hóa và trang bị các kỹ năng cần thiết để các em trở thành những công dân có ích.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà cho đại diện thôn Bản Cáp

Đồng chí lưu ý, cấp ủy, chính quyền xã và Nhân dân trên địa bàn cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho đại diện các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Lãnh đạo UBND xã trao tặng danh hiệu "Thôn văn hóa" cho đại diện thôn Bản Cáp và giấy khen cho các gia đình tiêu biểu

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư, tặng quà các gia đình và người uy tín; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; lãnh đạo UBND xã trao tặng danh hiệu "Thôn văn hóa" cho đại diện thôn Bản Cáp và giấy khen cho các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương

Người dân trên địa bàn múa chầu tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân đã cùng tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.