Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh dâng hương tưởng niệm 38 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Đăng Quỳnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng. Đồng chí là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đồng chí Trường Chinh đã giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước, như: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

63 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi và phong phú của đồng chí Trường Chinh gắn liền với những chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ, nhưng rất đỗi tự hào của nhân dân ta. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc - Người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lý luận tài năng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trường Chinh mất ngày 30/9/1988 (ngày 20/8 âm lịch).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Đăng Quỳnh và các đại biểu nghe giới thiệu về những hình ảnh, kỷ vật của gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại nhà lưu niệm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của trước những công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp cách mạng và đổi mới phát triển đất nước của dân tộc ta. Nguyện noi theo tấm gương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, luôn nỗ lực phấn đấu đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu, đẹp, văn minh.