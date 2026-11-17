Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu dự chương trình.

Sau hơn một năm hợp nhất ba trường chính trị của các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ), từ ngày 1/9/2026, Trường Chính trị Trường Chinh chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới. Trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định đội ngũ, nhà trường đã nỗ lực duy trì hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, nhà trường đã tổ chức 73 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 6.200 học viên. Trong đó, nhiều lớp tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã, góp phần đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; triển khai mô hình “Đồng giảng - Đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”; xây dựng ngân hàng tình huống thực tiễn phục vụ giảng dạy. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm thông qua việc tổ chức các hội thảo, biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu, tư vấn chính sách. Đến nay, nhà trường đã đạt 35/60 chỉ tiêu trường chính trị chuẩn mức 2.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Trường Chính trị Trường Chinh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc hợp nhất ba trường và chính thức mang tên đồng chí Trường Chinh là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với tập thể nhà trường trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, có chất lượng và uy tín.

Đồng chí cho rằng, Ninh Bình đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải vững vàng về chính trị, có tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân. Trong yêu cầu đó, Trường Chính trị Trường Chinh giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận dụng hiệu quả vào công việc sau khi trở về cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi số, tổ chức thực thi chính sách và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cùng với đó, nhà trường cần dành nhiều tâm sức hơn cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tập trung nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Các công trình nghiên cứu cần hướng tới những kiến nghị cụ thể, có giá trị tham khảo, vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Tỉnh ủy mong muốn nhà trường phát huy tốt lợi thế về đội ngũ, từng bước trở thành địa chỉ nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách có chất lượng, đáng tin cậy của tỉnh.

Đối với công tác xây dựng đội ngũ, đồng chí đề nghị nhà trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và phương pháp giảng dạy cho giảng viên; tạo điều kiện để giảng viên đi nghiên cứu thực tế, trực tiếp tìm hiểu, làm việc tại cơ sở, qua đó bổ sung kiến thức thực tiễn, nâng cao chất lượng bài giảng. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của ba nhà trường trước hợp nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuẩn bị tốt việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm chính trị cấp xã; xây dựng lộ trình phù hợp để hoàn thành mục tiêu trường chính trị chuẩn mức 2, bảo đảm chất lượng và tính bền vững. Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, quan tâm tháo gỡ khó khăn về tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh chúc tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững tình yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng Trường Chính trị Trường Chinh ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường, đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và khẳng định tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với nhà trường.