Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung tặng quà tại xã Nà Hang

Cùng dự chương trình có đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; xã Nà Hang. ​

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung và các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 23 bộ máy tính cho các thôn trên địa bàn xã Nà Hang và tặng quà cho Trường Mầm non xã Nà Hang. Việc tặng máy tính nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ thôn trong công tác soạn thảo, hoàn thiện và in ấn văn bản, tổng hợp báo cáo, cập nhật và lưu trữ dữ liệu cũng như tiếp nhận, trao đổi thông tin thông suốt với UBND xã và cấp trên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các thôn chủ động hơn trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc hành chính, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi trao quà.

​Báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo xã Nà Hang cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định với 11 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển vững chắc, trong đó sản lượng lương thực đạt gần 6.000 tấn (đạt trên 100% kế hoạch), trồng rừng đạt 179,91 ha (bằng 107,09% kế hoạch), sản lượng thủy sản nuôi trồng trên hồ thủy điện Tuyên Quang ước đạt 2.015 tấn. Công tác quản lý thu, chi ngân sách được tăng cường, với thu ngân sách nhà nước đạt trên 19,14 tỷ đồng (bằng 105,62% dự toán). Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có bước phát triển khá, đón 158.860 lượt khách trong 10 tháng, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 101 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm củng cố vững chắc…

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng máy tính cho các thôn của xã Nà Hang.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Trường Mầm non Nà Hang.

​Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nà Hang trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và giữ vững ổn định địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, việc trang bị máy tính và các thiết bị làm việc cho cơ sở là bước đi thiết thực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò nòng cốt của Tổ Công nghệ số cộng đồng, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ thôn, bản.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trò chuyện, hỏi thăm các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn của xã Nà Hang.

Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương, các thôn bản sau sáp nhập đang trong một giai đoạn mới với nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách. Đồng chí tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh…