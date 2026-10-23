Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quý III/2026, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các cơ quan đã bám sát chương trình công tác, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; chủ động tham mưu triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Nổi bật là, việc tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được triển khai chủ động, tương đối đồng bộ. Chất lượng tham mưu, thẩm tra, thẩm định từng bước được nâng lên; nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất được xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp 5.668 đảng viên mới, đạt 77,74% kế hoạch năm. Dịp Quốc khánh 2/9, tỉnh quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 19.224 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Hoạt động tuyên giáo, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được chú trọng; tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được triển khai với nhiều hình thức. Việc sắp xếp, chuyển giao chức năng tham mưu về công tác dân vận được thực hiện theo chủ trương, yêu cầu đặt ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Việc phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, theo dõi các vụ án, vụ việc, tiếp nhận và xử lý đơn thư, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện.

Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo tỉnh, tích cực triển khai nhiệm vụ, nội dung trong chương trình công tác quý III và trong năm 2026. Công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của cấp ủy tiếp tục có chuyển biến; công tác phối hợp giữa các cơ quan được tăng cường.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, số hóa hồ sơ, tài liệu, triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được đẩy mạnh, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong quý III năm 2026, phân tích những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan; đổi mới phương pháp làm việc gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; đẩy nhanh chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu; đồng thời nâng cao hiệu quả nắm tình hình cơ sở, năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì; phát huy vai trò nghiên cứu chuyên sâu theo lĩnh vực được phân công, chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện. Đối với những vấn đề phức tạp, cần phân tích, đánh giá tác động, đưa ra phương án lựa chọn và kiến nghị rõ ràng, thể hiện chính kiến của cơ quan tham mưu.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả phối hợp, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm đầu ra đối với từng nhiệm vụ. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quy định của Trung ương, bảo đảm thực chất, tránh hình thức, máy móc; phản ánh đúng chất lượng, mức độ phức tạp, hiệu quả công việc, trách nhiệm của từng cán bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới quy trình làm việc; triển khai hiệu quả các nền tảng số dùng chung, số hóa hồ sơ, tài liệu, hoàn thiện dữ liệu cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan cần chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, nhất là hoạt động thực tế ở các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chuyển mạnh từ việc theo dõi tiến độ sang đánh giá kết quả thực chất; kịp thời phát hiện vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải quyết.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo; tham mưu ban hành Thông báo kết luận hội nghị để các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.