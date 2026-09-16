Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các xã về công tác kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Lò Minh Hùng chủ trì cuộc làm việc với các xã Mai Sơn, Chiềng Mung, Mường Chanh, Chiềng Mai và Phiêng Cằm.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy 5 xã.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các xã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Thời gian qua, Đảng ủy các xã Mai Sơn, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Phiêng Cằm và Mường Chanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập; tăng cường kiểm soát quyền lực gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Trưởng Công an xã Chiềng Mung phát biểu tại cuộc làm việc.

Công tác quản lý tài chính, tài sản công được tăng cường, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; tập trung kiểm soát quyền lực ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, người đứng đầu phát huy trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước từ cơ sở.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Đảng ủy các xã tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy 5 xã xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực phù hợp với thực tiễn; rà soát, hoàn thiện quy trình công tác cán bộ, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và sản phẩm cụ thể.

Đồng chí yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các dự án trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. Tập trung khắc phục dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; siết chặt quản lý chi thường xuyên, mua sắm, sửa chữa, công tác phí. Rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kéo dài; khẩn trương đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn, thư theo quy định.